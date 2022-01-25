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Общество25 января 2022 10:09

В январе 2022 года на дорогах Кировской области уже погибли 17 человек

В числе жертв есть и несовершеннолетние дети
Алексей Романов
Алексей Романов
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Сотрудники ГИБДД постоянно следят за ситуацией на дорогах области. Фото: vk.com/gibdd43

Сотрудники ГИБДД постоянно следят за ситуацией на дорогах области. Фото: vk.com/gibdd43

За еще не завершившийся первый месяц 2022 года на дорогах Кировской области произошло 14 ДТП, в которых погибли 17 человек. В список жертв вошли и четыре ребенка. Такие данные предоставили в региональной Госавтоинспекции.

По словам сотрудников ГИБДД, аварии зафиксированы на территории Орловского, Шабалинского, Омутнинского, Лузского, Кирово-Чепецкого, Афанасьевского, Арбажского, Слободского, Оричевского, Котельничского и Юрьянского районов. Большинство происшествий были связаны с выездом на полосу встречного движения.

Представители Госавтоинспекции напоминают, что езда по «встречке» наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Водителей в очередной раз просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.