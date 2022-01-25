В Кирове четвертые сутки ведутся поиски 39-летнего мужчины

К поисками мужчины привлечены активисты и неравнодушные кировчане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 39-летнего местного жителя. В последний раз Евгения Михеева видели в прошлую субботу, 22 января. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего. Евгений Сергеевич среднего роста. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода был одет в черно-голубую куртку, темные брюки и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьбы сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. В настоящее время к поискам привлечены активисты отряда и неравнодушные граждане.