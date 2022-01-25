В Кирове врачи прооперировали женщину с переломом обоих плеч

Операции, которые врачи провели кировчанке, длились четыре часа. Фото: kirovreg.ru

В Кирове врачи прооперировали женщину с тяжелой травмой - переломом обоих плеч. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Инцидент произошел еще в начале января. Как рассказала сама кировчанка, она неудачно упала в подъезде - споткнулась и рухнула на вытянутые руки через весь пролет лестничной клетки. Скорую она решила не вызывать и направилась самостоятельно в экстренный приемный покой областной травматологии. После осмотра пострадавшую сразу госпитализировали. В итоге у женщины диагностировали многооскольчатый перелом обоих плеч - тяжелейшая травма.

Врачи провели две операции, каждая из которых длилась около двух часов. Кировчанке сделали остеосинтез правой плечевой кости и шейки левой плечевой кости. После она прошла курс ранней реабилитации, и вот теперь ее выписали на амбулаторное лечение. Кроме того, на протяжении трех месяцев ей придется приходить в травматологию на реабилитацию. Женщина чувствует себя хорошо и благодарит персонал больницы за помощь.