Кировчанин, организовавший 15 нелегальных игорных клубов, предстанет перед судом

Из помещений игорных клубов изъяли терминалы, компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, организовавшего 15 игорных клубов. Свою вину мужчина полностью признал. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии ведомства, подсудимый проводил азартные игры сразу в нескольких помещениях в разных районах города. За незаконно оказываемые услуги кировчанин получал деньги. Во время обыска следователи изъяли игровые терминалы, компьютеры и другое специальное оборудование.

В настоящее все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.