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Происшествия25 января 2022 9:13

Кировчанин, организовавший 15 нелегальных игорных клубов, предстанет перед судом

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Из помещений игорных клубов изъяли терминалы, компьютеры и другое специальное оборудование

Из помещений игорных клубов изъяли терминалы, компьютеры и другое специальное оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, организовавшего 15 игорных клубов. Свою вину мужчина полностью признал. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии ведомства, подсудимый проводил азартные игры сразу в нескольких помещениях в разных районах города. За незаконно оказываемые услуги кировчанин получал деньги. Во время обыска следователи изъяли игровые терминалы, компьютеры и другое специальное оборудование.

В настоящее все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.