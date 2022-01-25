В Юрье из-за неисправности печки погибла женщина

На место ЧП незамедлительного прибыл пожарный расчет Фото: Алексей ФОКИН

Следователи СК Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в поселке Юрья. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии Следкома, возгорание частного дома произошло утром 24 января. В результате пожара погибла 61-летняя женщина. Ее супруга с многочисленными ожогами госпитализировали. По предварительной информации, причиной воспламенения стала неисправность печного оборудования.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято окончательное решение.