Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 8:39

В Юрье из-за неисправности печки погибла женщина

В пожаре пострадал и муж погибшей
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место ЧП незамедлительного прибыл пожарный расчет

На место ЧП незамедлительного прибыл пожарный расчет

Фото: Алексей ФОКИН

Следователи СК Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в поселке Юрья. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии Следкома, возгорание частного дома произошло утром 24 января. В результате пожара погибла 61-летняя женщина. Ее супруга с многочисленными ожогами госпитализировали. По предварительной информации, причиной воспламенения стала неисправность печного оборудования.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято окончательное решение.