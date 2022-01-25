В Кировской области продают раритетный BMW 1948 года выпуска

Машина продается под восстановление «для тех, кто понимает». Фото: avito.ru

В Кировской области выставили на продажу раритетный автомобиль BMW 321, выпущенный в 1948 году. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам продавца из Котельнича, машина продается под восстановление - «для тех, кто понимает». Из объявления следует, что документов на авто нет, что, в принципе, неудивительно. Двигатель заводится - «перегонял из гаража в гараж своим ходом». Бампера и сиденья сняты, однако они есть. Указан и пробег - 50 тысяч километров.

За машину продавец просит 220 тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что за ее восстановление придется отдать гораздо больше денег. Внешний (и внутренний) вид у раритета действительно потрепанный. Но есть надежда, что машина попадет к настоящему ценителю, который сумеет привести ее в надлежащее состояние.