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Общество25 января 2022 8:14

Жители Первомайского района Кирова остались без холодной воды

От ресурса отключили несколько десятков многоквартирных домов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подачу воды восстановят после завершения ремонтных работ

Подачу воды восстановят после завершения ремонтных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 25 января, жители нескольких десятков домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения стала авария на трубопроводе. Данные об этом предоставили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, без ресурса временно остались жильцы многоквартирных домов, расположенных на улицах Вятской, Школьной и Проезжей в Первомайском районе областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте компании.