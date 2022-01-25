В Кировской области на вакцинацию от коронавируса записали 640 подростков

В регион поступили первые 700 доз препарата для вакцинации подростков. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области началась прививочная кампания от коронавируса среди подростков. Свое согласие изъявили 640 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В минувшие выходные в кировские медучреждения поступила первая партия вакцины - более 700 доз. Как сообщает министерство, препарат двухкомпонентный, однако концентрация по сравнению с лекарством для взрослых кировчан уменьшена в пять раз.

Вакцинацию организуют в медпунктах образовательных учреждений. Прививать подростков будут только в том случае, если они не были в контакте с больными коронавирусом, а также не имеют признаков ОРВИ.