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Здоровье25 января 2022 7:52

В Кировской области за сутки COVID-19 подтвердился у более чем 430 человек

В отделении реанимации находятся почти 170 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 536 кировчан с подозрением на ковид

За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 536 кировчан с подозрением на ковид

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 178 вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 1837 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 168 жителей области, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 806 заболевших.

На дому лечатся 5479 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 536 человек. Прививки сделали 2988 кировчан.