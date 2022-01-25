Более 730 тысяч кировчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 733 тысячи человек уже сделали два компонента вакцины от короновирусной инфекции. Уровень коллективного иммунитета перешагнул отметку в 60%. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Игоря Васильева, новый штамм «омикрон» уже подтвержден на территории нашей области. Он более контагиозен и риски заражения им значительно выше. Однако при этом данный коронавирус протекает чаще в легкой форме, накладывая большую нагрузку на амбулаторное звено первичной медицинской помощи.

В связи с этим к борьбе с новым вызовом подключены волонтеры, которые работают в кол-центрах и отвечают на все вопросы кировчан. На случай резкого подъема госпитализаций, в оперативном порядке будут развернуты новые койки. О введении дополнительных ограничений речи пока не идет.