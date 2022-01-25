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Общество25 января 2022 5:44

В Кирово-Чепецке взяточник выплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу

Ограничение на выезд из страны подействовало на коррупционера
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Ради отъезда за границу мужчина расстался с деньгами.

Ради отъезда за границу мужчина расстался с деньгами.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирово-Чепецке коррупционер заплатил приставам полмиллиона, чтобы уехать в отпуск. Информацию сообщает пресс-служба УФССП по Кировской области.

По данным ведомства, в отношении чепчанина находилось производство о взыскании штрафа за коррупционное преступление. А именно: будучи должностным лицом, мужчина совершал некие незаконные действия, связанные с организацией работ по благоустройству. Его признали виновным во взяточничестве. Основным приговором стал штраф - 450 тысяч рублей.

Судя по всему, чиновник не торопился отдавать долг. Однако приставы возбудили производство о принудительном взыскании штрафа. И к тому же вынесли постановление об ограничении выезда из страны. После этого должник добровольно явился на прием к приставам и уплатил все, что было нужно.