В Кировской области разыскивают женщину, пропавшую без вести три месяца назад

В последний раз кировчанку видели в октябре 2021 года. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кировской области разыскивают женщину, пропавшую осенью 2021 года. Информацию сообщает региональное УМВД.

Пропавшая - 39-летняя Юлия Анатольевна Кисарева. В последний раз женщину видели 7 октября 2021 года, с тех пор информации о ее местонахождении нет. На вид ей около 35-38 лет, рост 160-163 см, полного телосложения, у нее темно-русые короткие волосы. Кировчанка была одета в фиолетовую куртку, синие джинсы, черные кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак.

Полиция просит кировчан помочь в розыске. Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии Кисаревой, сообщите об этом по телефонам: (8332) 674-308, 674-325, 89539481177 или 02 (102).