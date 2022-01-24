В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с 12 участков

Автолюбителей просят не парковать машины в зоне уборки. Фото: admkirov.ru

В Кирове определили участки, с которых вывезут снег в ближайшие сутки. Об этом сообщает горадминистрация.

Техника пройдет по следующим улицам:

- Преображенская - от Карла Либкнехта до ст. Киров-Котласский; от дома №84б до ул. Московской;

- ул. Преображенская от дома № 84-б до ул. Московской;

- Ленина, Павла Корчагина - по сформированным валам у остановок и треугольников видимости;

- Орловская - от Карла Либкнехта до Карла Маркса;

- Красноармейская - от Октябрьского проспекта до Карла Либкнехта;

- Проектная (Нововятский район);

- Щорса - от знака «Киров» до ул. Ульяновской;

- Производственная - от Щорса до Солнечного проезда (четная сторона);

ул. Романа Ердякова - на всем протяжении;

- путепровод по ул. Воровского.

Днем 25 января продолжат вывоз снега с улицы Тургенева.

Кировчанам напоминают о том, что работы проводятся преимущественно в вечернее и ночное время. Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки.