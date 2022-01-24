В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с 12 участков

Автолюбителей просят не парковать машины в зоне уборки. Фото: admkirov.ru
В Кирове определили участки, с которых вывезут снег в ближайшие сутки. Об этом сообщает горадминистрация.
Техника пройдет по следующим улицам:
- Преображенская - от Карла Либкнехта до ст. Киров-Котласский; от дома №84б до ул. Московской;
- ул. Преображенская от дома № 84-б до ул. Московской;
- Ленина, Павла Корчагина - по сформированным валам у остановок и треугольников видимости;
- Орловская - от Карла Либкнехта до Карла Маркса;
- Красноармейская - от Октябрьского проспекта до Карла Либкнехта;
- Проектная (Нововятский район);
- Щорса - от знака «Киров» до ул. Ульяновской;
- Производственная - от Щорса до Солнечного проезда (четная сторона);
ул. Романа Ердякова - на всем протяжении;
- путепровод по ул. Воровского.
Днем 25 января продолжат вывоз снега с улицы Тургенева.
Кировчанам напоминают о том, что работы проводятся преимущественно в вечернее и ночное время. Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки.