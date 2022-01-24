В Кирове нашли незаконную свалку отходов из цветочных магазинов

На земле валяются мусорные мешки, коробки и обрезки оберточной бумаги. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирове обнаружили свалку отходов известной сети цветочных магазинов. Как сообщили активисты ОНФ, она находится возле деревни Татары. Сигнал им направили местные жители.

Общественники запечатлели валяющиеся на земле коробки с обрезками цветов, мешки с мусором, упаковочную бумагу и другой мусор. В том числе - накладные, на которых указаны реквизиты компании с адресами клиентов.

Активисты полагают, что свалка возникла в двух случаях: ее устроил сам магазин, либо регоператор поленился довезти отходы до полигона. В полицию уже направлено соответствующее обращение.

Стоит отметить, что за организацию несанкционированной свалки ИП могут заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Юрлица могут расстаться с суммой в 250 тысяч либо приостановить деятельность по решению суда на срок до 90 суток.