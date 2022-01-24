В двух школах Кирово-Чепецка дети распылили перцовые баллончики

Пострадавших учеников направили в больницу, а остальных осмотрели на месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирово-Чепецке в двух школах распылили перцовые баллончики. Об этом сообщает местная горадминистрация.

Оба инцидента произошли 24 января. Известно, что один из них был в школе №6 Кирово-Чепецка, приблизительно в 11.45. Восьмиклассник распылил баллончик, предположительно, перцовый, в раздевалке спортзала. От этого пострадали шестеро учащихся, их направили в в детское отделение чепецкой ЦРБ. Остальных врачи осмотрели на месте.

Примерно в это же время поступило сообщение об аналогичном инциденте, но уже в школе №4. Известно, что там действовал ученик шестого класса.

Об случившемся сообщили в полицию, сотрудники работают на местах происшествия. Историей заинтересовался и Следственный комитет Кировской области. Его специалисты проводят проверку и устанавливают точное количество пострадавших.

- Просим родителей не допускать владение и ношение детьми любого вида оружия, - заявляют в администрации Кирово-Чепецка.