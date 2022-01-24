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Общество24 января 2022 12:31

Следком РФ заинтересовался аварией у ТЦ «Крым», в которой пострадали три человека

Среди получивших травмы был трехлетний ребенок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Пешеходы переходили дорогу по «зебре» в момент ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Пешеходы переходили дорогу по «зебре» в момент ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Историей с ДТП у ТЦ «Крым», где сбили трех пешеходов, заинтересовался Следственный комитет Российской Федерации. Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СКР по Кировской области представить доклад об обстоятельствах аварии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, речь идет об аварии, которая произошла утром 21 января. «БМВ» сбил трех человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В последней сводке областной ГИБДД, правда, указаны только двое - 62-летний мужчина и трехлетний мальчик. Пострадавшие получили травмы, степень тяжести не уточняется.