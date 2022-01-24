В Кирове 195 классов школ отправили на «удаленку» и еще 29 - на карантин

Учебный процесс организовали в соответствии с расписанием уроков в школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких школах Кирова учеников отправили на «дистанционку» из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, по состоянию на 24 января, на «удаленке» оказались 195 классов из 50 школ - в них выявили заболевших коронавирусом детей. Еще 29 классов в 17 школах отправились на карантин по ОРВИ. Учебный процесс, сообщает мэрия, организован в соответствии с расписанием. Школьникам рекомендуют соблюдать домашний режим и не появляться в местах массового скопления людей.

Что по детским садам, то здесь ситуация лучше: на карантине находятся четыре группы в трех учреждениях Кирова.

Родителям напоминают внимательнее относиться к самочувствию детей и не рисковать его и чужим здоровьем даже при малейших симптомах недомогания, а также не заниматься самолечением.