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Происшествия24 января 2022 9:52

В Кирово-Чепецке женщина пять лет подряд била своего сына

Возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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На женщину завели уголовное дело за истязания ребенка.

На женщину завели уголовное дело за истязания ребенка.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирово-Чепецке завели уголовное дело на 28-летнюю женщину за избиение своего сына. Об этом сообщают областной Следственный комитет и прокуратура.

По информации ведомства, семилетнего мальчика избивали на протяжении пяти лет - с февраля 2017 по январь 2022 года. Как это вскрылось, неизвестно. На женщину завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура области держит на контроле расследование уголовного дела, а также проводит проверку в отношении органов профилактики.