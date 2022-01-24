В Кирово-Чепецке женщина пять лет подряд била своего сына

На женщину завели уголовное дело за истязания ребенка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирово-Чепецке завели уголовное дело на 28-летнюю женщину за избиение своего сына. Об этом сообщают областной Следственный комитет и прокуратура.

По информации ведомства, семилетнего мальчика избивали на протяжении пяти лет - с февраля 2017 по январь 2022 года. Как это вскрылось, неизвестно. На женщину завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура области держит на контроле расследование уголовного дела, а также проводит проверку в отношении органов профилактики.