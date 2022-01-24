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Здоровье24 января 2022 7:18

В Кировской области коронавирус за предыдущие сутки выявили у 419 человек

В стационарах проходят лечение 1806 пациентов с COVID-19
Алина Сашина
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В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 399 человек.

В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 399 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 419 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 51 вылечившегося от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 1806 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 168 жителей области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли три человека. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 804 заболевших.

На дому лечатся 4409 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 399 человек. Прививки сделали 639 кировчан.