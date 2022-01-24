Погода в Кирове с 24 по 28 января: -15 на термометре и небольшой снег

Ничего экстраординарного от погоды ожидать не стоит. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области установится стабильная погода! По крайней мере, на наступившей неделе. «Комсомолка» подготовила прогноз на рабочие дни с 24 по 28 января.

Понедельник, 24 января

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -9 до -11 градусов. Погода будет пасмурной, без осадков. Ожидаются сильные порывы ветра - до 8 м/с. Атмосферное давление - повышенное: до 759 мм ртутного столба.

Вторник, 25 января

Термометры будут показывать отметку в -11 градусов в течение всего дня. Снега вновь не ожидается, как и солнца. Снова обещается сильный ветер - порывы до 9 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать: от 753 до 749 мм ртутного столба в течение дня.

Среда, 26 января

Температура воздуха будет колебаться в пределах -12...-13 градусов. С утра и до вечера, с небольшим перерывом в полдень, будет идти легкий снег. Ветер успокоится: порывы составят до 5 м/с. Атмосферное давление - до 747 мм ртутного столба.

Четверг, 27 января

Термометры будут показывать все те же отметки, что и накануне: ничего кардинально не изменится. Легкий снег ожидается с утра, после 9 часов он прекратится. Сильного ветра ждать не стоит - порывы составят максимум 3 м/с. Атмосферное давление также останется на отметке предыдущего дня.

Пятница, 28 января

Температура воздуха составит от -13 до -15 градусов. В течение дня периодически будет идти небольшой снег. Ветер не усилится - максимум до 5 м/с. Атмосферное давление плотно установится на отметке в 747 мм ртутного столба.