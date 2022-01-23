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Здоровье23 января 2022 13:45

В Кировской области за сутки почти 400 человек заразились коронавирусом

Сейчас от него лечатся шесть тысяч заболевших
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В инфекционных стационарах лечатся более 1700 пациентов.

В инфекционных стационарах лечатся более 1700 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 393 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных отделений 37 человек.

В стационарах находится на лечении 1730 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 169 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли три человека. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 804 заболевших.

На дому лечатся 4328 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 443 человек. Прививки сделали 1136 кировчан.