В Кировской области за сутки почти 400 человек заразились коронавирусом

В инфекционных стационарах лечатся более 1700 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 393 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных отделений 37 человек.

В стационарах находится на лечении 1730 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 169 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли три человека. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 804 заболевших.

На дому лечатся 4328 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 443 человек. Прививки сделали 1136 кировчан.