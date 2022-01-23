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Общество23 января 2022 12:13

В Омутнинском районе продают деревообрабатывающее предприятие за 120 миллионов рублей

В цену входят свой лес, техника, оборудование и другое
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Предприятие создано на базе советского леспромхоза. Фото: avito.ru

Предприятие создано на базе советского леспромхоза. Фото: avito.ru

В Омутнинском районе продается деревообрабатывающее предприятие с собственным лесом за 120 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Как пишет продавец, производство с 15-летней историей создано на базе крупного советского леспромхоза. Вся сохранившаяся с тех времен инфраструктура используется до сих пор: подъездные пути, ж/д тупик, полигон для складирования отходов. В стоимость также входит земельный участок площадью 7 Га, современное оборудование, техника. На предприятии работают 40 человек - квалифицированный персонал, по словам продавца.

Объявление появилось на сайте 13 января. Пока неизвестно, перекупит ли кто-то «одно из наиболее прибыльных и перспективных» предприятий области.