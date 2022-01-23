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Общество23 января 2022 10:40

В Кирове 24 января электричество отключат в десятках домов

По городу пройдут плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов.

Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале новой рабочей недели десятки домов в Кирове останутся без электричества. График отключений на 24 января 2022 года опубликовало АО «Горэлектросеть».

Причинами отсутствия ресурса станут эксплуатационные работы, а также плановый и капитальный ремонт оборудования. Время отключений будет варьироваться от двух до восьми часов.

24 января электричество отключат в следующих домах:

- Азина, 59 - с 9 до 11 часов;

- Милицейская, 39 - с 13 до 17 часов;

- слобода Фадино, 1-14; СДТ «Мичуринец» - с 8 до 16 часов;

- Радужный: Губинская, 1-22; Юрьевская, 11-28, Алексеевская, 13-30 - с 9 до 16 часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации кировчане могут обратиться по телефонам: 564-034, 255-977.