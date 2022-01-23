В Кировской области в ДТП погибли женщина и ребенок

На месте аварии работают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла в Орловском районе сегодня утром, 23 января в 09.10. На 367 км федеральной трассы «Вятка» столкнулись два встречных автомобиля - «Фольксваген» и «Лада Ларгус». Женщина, сидевшая за рулем иномарки, и ее четырехлетняя девочка-пассажир погибли на месте. Водитель «Лады» получил травмы, степень тяжести не уточняется.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляют регулировочные действия. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.