В Омутнинском районе в ДТП со «скорой» погиб человек

Водитель «ВАЗ - 2115» погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинском районе на 760-м км федеральной дороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» произошла авария. Отечественная легковушка столкнулась с машиной «скорой помощи». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 21 января, в 16 часов 10 минут. По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗ - 2115» выехал на встречную полосу. И в результате совершил столкновение со «скорой». Водитель «пятнадцатой» погиб на месте происшествия.

Полиция проводит по факту аварии проверку. Следователи уточняют причины и условия совершения ДТП.