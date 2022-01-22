В одном из поселков Котельничского района прорвало водонапорную башню

В итоге башню было решено демонтировать. Фото: vk.com/vkotle

В поселке Ленинская Искра Котельничского района прорвало водонапорную башню. Информация об этом появилась в местном паблике ВК «Типичный Котельнич».

В результате происшествия без воды остался целый поселок. На возмущение в комментариях оперативно отреагировала местная районная администрация, заявив, что на месте находятся сотрудники МЧС. Башню демонтируют, проведут ремонт и возобновят подачу воды уже к 12 часам 22 января. Для решения проблемы организуют подвоз воды.

После поступило сообщение от областного министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. По данным ведомства, разрушилась укрепляющая конструкция башни:

- Было проведено обесточивание технического помещения насосной станции. Обследовано место происшествия и состояния водонапорной башни. Принято решение произвести демонтаж башни и установить редукционный клапан на байпасной линии. Это позволит возобновить подачу воды в поселке.

Работы планировали завершить 22 января. Однако котельничане пишут, что снабжение не восстановлено, и даже подвоз воды все еще не организовали.