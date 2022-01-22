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Здоровье22 января 2022 13:08

В Кировской области готовятся прививать от коронавируса подростков

Вакцинация для них является исключительно добровольной
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Вакцина для этих целей поступит в регион в ближайшее время.

Вакцина для этих целей поступит в регион в ближайшее время.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области от коронавируса готовятся прививать подростков от 12 до 17 лет. Как сообщает региональный оперштаб, 750 доз вакцины, предназначенной для этих целей, поступят уже в текущие выходные.

Стоит отметить, что прививать подростков будут исключительно на добровольной основе, по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Ребята в возрасте 15-17 лет могут предоставить его самостоятельно, по закону. Сейчас медорганизации проводят опросы родителей, определяя, насколько вакцина нужна в Кировской области.

Оперштаб отмечает, что это решение связано с заболеваемостью коронавирусом пациентов всех возрастов, в том числе детей. Как показывает практика, они также могут тяжело переносить болезнь. Это особенно касается подростков с хроническими заболеваниями, избыточным весом и другими факторами.