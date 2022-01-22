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Здоровье22 января 2022 10:15

Коронавирус в Кировской области: за предыдущие сутки выявлено более 350 новых случаев

В амбулаторных условиях лечатся более 4 тысяч жителей региона
Алина Сашина
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. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 164 жителя области.

. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 164 жителя области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных отделений 126 человек.

В стационарах находится на лечении 1615 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 164 жителя области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли два человека. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 801

На дому лечатся 4051 житель области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 609 человек. Прививки сделали 3639 кировчан.