Кировчане снова смогут улететь в Анапу

В прошедшем году число пассажиров, улетающих из аэропорта Победилово, значительно выросло - до 336 651 человека (рост 60%). В 2020 году кировский аэропорт обслужил 209 162 человека, а в 2019 году - 240 842 пассажира. В 2021 году из Победилово выполнили почти 1700 рейсов. На данный момент в Киров летают самолеты авиакомпаний Победа, Руслайн, Северный ветер, RedWings. Из Кирова можно улететь по четырем направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар. - В 2022 году планируется возобновить рейсы в Анапу в летний период, а также увеличить частоту полетов по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, - поясняют в аэропорту Победилово. Летнее расписание будет сформировано к концу апреля, чтобы кировчане смогли спланировать перелеты на летний период. В прошедшем году число пассажиров, улетающих из аэропорта Победилово, значительно выросло - до 336 651 человека (рост 60%). В 2020 году кировский аэропорт обслужил 209 162 человека, а в 2019 году - 240 842 пассажира. В 2021 году из Победилово выполнили почти 1700 рейсов. На данный момент в Киров летают самолеты авиакомпаний Победа, Руслайн, Северный ветер, RedWings. Из Кирова можно улететь по четырем направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар. - В 2022 году планируется возобновить рейсы в Анапу в летний период, а также увеличить частоту полетов по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, - поясняют в аэропорту Победилово. Летнее расписание будет сформировано к концу апреля, чтобы кировчане смогли спланировать перелеты на летний период. В 2021 году из Победилово выполнили почти 1700 рейсов. Фото:kirovreg.ru

В прошедшем году число пассажиров, улетающих из аэропорта Победилово, значительно выросло - до 336 651 человека (рост 60%). В 2020 году кировский аэропорт обслужил 209 162 человека, а в 2019 году - 240 842 пассажира.

В 2021 году из Победилово выполнили почти 1700 рейсов. На данный момент в Киров летают самолеты авиакомпаний Победа, Руслайн, Северный ветер, RedWings. Из Кирова можно улететь по четырем направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар.

- В 2022 году планируется возобновить рейсы в Анапу в летний период, а также увеличить частоту полетов по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, - поясняют в аэропорту Победилово.

Летнее расписание будет сформировано к концу апреля, чтобы кировчане смогли спланировать перелеты на летний период.