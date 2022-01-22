Погода в Кирове на 22 и 23 января: небольшой снег и легкий морозец

Как и на прошедшей рабочей неделе будет умеренно холодно, небольшой снег и не сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особых изменений в выходные погода кировчанам не обещает. Как и на прошедшей рабочей неделе будет умеренно холодно, небольшой снег и не сильный ветер.

В субботу, 22 января, температура воздуха практически в течение суток будет держаться на отметке -9 градусов. Небольшой снег синоптики обещают с самого утра. Юго-восточный ветер будет не сильным - 3-4 м/с. Атмосферное давление почти в норме - 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 23 января, существенных изменений погоды не будет. Правда, станет немного теплее: столбик термометра поднимется до отметки -6 градусов. По прогнозам синоптиков также возможен небольшой снег. Ветер в течение дня сменит направление на юго-восточное и станет еще тише – 2-3 м/с. Атмосферное давление начнет расти и может подняться до 760 мм ртутного столба.