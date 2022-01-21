В Котельниче прокуратура подала в суд на местное предприятие за нарушение закона об охране окружающей среды

Прокуратура требует оборудовать свалку по всем нормативам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Котельниче прокуратура вновь подает в суд на лесоперерабатывающее предприятие, которое складывало опил и щепу за пределами площадки и сжигало. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще в июле 2021 года на производстве вновь проходила проверка. Специалисты установили, что работники предприятия снова складывают отходы на площадке, не оборудованной твердым покрытием, что причиняет вред окружающей среде. Руководителю внесли представление, однако его снова не торопились исполнять. В итоге прокуратура подала в суд, и теперь таким образом пытается повлиять на ситуацию. К решению проблемы привлекли также органы местного самоуправления и областное Минохраны окружающей среды.

Напомним, история с этим предприятием тянется уже давно. Ранее руководство уже платило штраф за организацию и поджог несанкционированной свалки отходов производства. Жалобы на фирму поступали неоднократно.