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Общество21 января 2022 12:53

В Кирове с 24 января возобновят автобусное сообщение с Башарово

Маршрут №143 снова будет работать
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Автобус будет отправляться в Башарово от остановки «Храм Веры Надежды, Любови и матери их Софии».

Автобус будет отправляться в Башарово от остановки «Храм Веры Надежды, Любови и матери их Софии».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусный маршрут №143 «Киров-Башарово» возобновят с 24 января. Об этом сообщает горадминистрация.

Из Кирова в Башарово автобусы будут следовать от остановки «Храм Веры Надежды, Любови и матери их Софии». В обратном направлении - до остановки «Мечта».

Напомним, маршрут №143 отменили после того, как перевозчик, ООО «Шипа транс», отказался его обслуживать. А заодно и маршрут №117 - до Сидоровки. С 1 января жители двух населенных пунктов остались без транспорта до областного центра. В итоге для жителей Башарово продлили маршрут №136 «Киров-Русское». Теперь он будет работать в штатном режиме. Маршрут №117 до Сидоровки временно взяло под крыло АО «АТП»: контракт с ними заключили на три месяца.