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Общество21 января 2022 11:41

В Кировской области в столовой подавали опасные мясо и колбасу

Продукция оказалась без документов и маркировки, а также частично просроченной
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Подозрительную продукцию продавали в заведении общепита.

Подозрительную продукцию продавали в заведении общепита.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фаленках в столовой подавали опасное мясо. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области.

Проверка прошла в одном из заведений общепита. Сотрудники управления нашли в столовой приготовленную для продажи свинину без маркировки и сопроводительных документов, а также просроченную колбасу «Краковская». Общий вес подозрительного мяса составил почти 15 кг.

Продукцию признали опасной и некачественной и изъяли из оборота. На предпринимателя, владельца столовой, завели дело об административном правонарушении. В итоге он отделался штрафом в три тысячи рублей. С ним также провели разъяснительную работу. Опасную продукцию он должен уничтожить до 3 февраля.