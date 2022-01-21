В Кировской области в столовой подавали опасные мясо и колбасу

Подозрительную продукцию продавали в заведении общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фаленках в столовой подавали опасное мясо. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области.

Проверка прошла в одном из заведений общепита. Сотрудники управления нашли в столовой приготовленную для продажи свинину без маркировки и сопроводительных документов, а также просроченную колбасу «Краковская». Общий вес подозрительного мяса составил почти 15 кг.

Продукцию признали опасной и некачественной и изъяли из оборота. На предпринимателя, владельца столовой, завели дело об административном правонарушении. В итоге он отделался штрафом в три тысячи рублей. С ним также провели разъяснительную работу. Опасную продукцию он должен уничтожить до 3 февраля.