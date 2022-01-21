В Кирове не подтвердился факт жестокого обращения с ребенком в частном детском саду

После этой видеозаписи и началась проверка. Фото: скрин с видео vk.com/zlo43

В Кирове завершилась проверка по факту возможного жестокого обращения с воспитанником частного детского сада. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о резонансном случае, который произошел в конце декабря. В соцсетях появилась видеозапись, на которой воспитательница за руку оттаскивает одного из детей с дороги к сугробу и оставляет там. Автор поста сообщил, что до этого женщина ударила ребенка.

После поднявшейся шумихи началась проверка. Сотрудники прокуратуры проверили частный детский сад, о котором шла речь. В итоге подтвердился факт оставления ребенка на улице, что является несоблюдением должностной инструкции воспитателя. Однако на этом все: применения насилия к ребенку так и не выявили. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье «Побои».

Что касается самого детского сада, то нашлись нарушения в организации питания, уборки и содержания помещений. Руководству внесли представление за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.