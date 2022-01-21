В Кировской области коронавирусом болеют пять тысяч человек

В реанимации находятся 160 пациентов, 21 заболевший - на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных отделений 75 человек.

В стационарах находится на лечении 1561 пациент с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 160 жителей области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли два человека. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 799 человек.

На дому лечатся 3437 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 470 человек. Прививки сделали 4177 кировчан.