В Кировской области два человека погибли в тройном ДТП

Водитель и пассажир УАЗа погибли на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинском районе произошло ДТП с тремя автомобилями. Авария оказалась смертельной. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Трагедия произошла 20 января в 15.55. На 734 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись УАЗ, «Мерседес-Бенц» и КамАЗ. В результате погибли два человека - водитель и пассажир «буханки», мужчины 62 и 47 лет. Кроме того, пострадал 50-летний мужчина, управлявший иномаркой. Степень тяжести полученных травм не уточняется. Причина ДТП также не разглашается.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП. В них погибли три человека и пострадали восемь.