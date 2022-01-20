В Кирове за ближайшие двое суток вывезут снег с 31 участка

Работы проводятся преимущественно ночью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове составили график вывоза снега на 21 и 22 января. Как сообщает горадминистрация, техника пройдет по 31 участку.
21 января рабочие вывезут завалы со следующих улиц:
- Заречная;
- Луначарского (Дымково);
- МОПРа - от Карла Маркса до Свободы;
- Горбачева - от Ленина до Казанской;
- Молодой Гвардии - от Водопроводной до Урицкого;
- Октябрьский проспект - от Преображенской до Профсоюзной;
- Красноармейская - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;
- Свободы - от Спасской до Преображенской;
- Профсоюзная - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- переулок Базовый;
- Производственная - от ул. Коммунальной до разворотного круга;
- Комсомольская - от ж/д вокзала до ул. Ивана Попова;
- Парковая (Нововятском район), Чапаева - на всем протяжении.
От снега также почистят Театральную площадь.
22 января техника пройдет по следующим участкам:
- ул. Карла Либкнехта - от Спасской до Молодой Гвардии;
- Герцена - от Дерендяева до Октябрьского проспекта;
- Труда - от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой;
- Володарского - от Профсоюзной до Преображенской;
- Сормовская - от Лепсе до Романа Ердякова;
- Калинина - от Горького до Чапаева;
- Солнечная - от Егоровской до Производственной;
- Советская - от Лесной до Южной;
- Клубная, Мостовая, Жуковского, Сутырина, Подгорная, Физкультурников, Романа Ердякова - на всем протяжении;
- село Красное.
Водителей просят не парковать транспорт в зонах уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время.