В Кирове за ближайшие двое суток вывезут снег с 31 участка

Работы проводятся преимущественно ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове составили график вывоза снега на 21 и 22 января. Как сообщает горадминистрация, техника пройдет по 31 участку.

21 января рабочие вывезут завалы со следующих улиц:

- Заречная;

- Луначарского (Дымково);

- МОПРа - от Карла Маркса до Свободы;

- Горбачева - от Ленина до Казанской;

- Молодой Гвардии - от Водопроводной до Урицкого;

- Октябрьский проспект - от Преображенской до Профсоюзной;

- Красноармейская - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;

- Свободы - от Спасской до Преображенской;

- Профсоюзная - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- переулок Базовый;

- Производственная - от ул. Коммунальной до разворотного круга;

- Комсомольская - от ж/д вокзала до ул. Ивана Попова;

- Парковая (Нововятском район), Чапаева - на всем протяжении.

От снега также почистят Театральную площадь.

22 января техника пройдет по следующим участкам:

- ул. Карла Либкнехта - от Спасской до Молодой Гвардии;

- Герцена - от Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- Труда - от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой;

- Володарского - от Профсоюзной до Преображенской;

- Сормовская - от Лепсе до Романа Ердякова;

- Калинина - от Горького до Чапаева;

- Солнечная - от Егоровской до Производственной;

- Советская - от Лесной до Южной;

- Клубная, Мостовая, Жуковского, Сутырина, Подгорная, Физкультурников, Романа Ердякова - на всем протяжении;

- село Красное.

Водителей просят не парковать транспорт в зонах уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время.