С апреля в Кировской области начнется прием заявлений в первый класс

Отказать в зачислении могут только в том случае, если свободных мест в классе не осталось. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля 2022 года в Кировской области начнется прием заявлений на обучение в первый класс. Об этом сообщает региональное правительство.

Стоит отметить, что эта дата назначена для детей с правом на внеочередной, первоочередный и преимущественный прием, а также живущих на территории школы. Для его подтверждения необходимо предоставить соответствующую справку. На зачисление остальных ребят заявления начнут принимать с 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

В правительстве также напоминают, что образовательные учреждения сами определяют порядок зачисления детей. Все правила и условия прописываются в локальных актах организации. Однако отказать могут только в случае, если свободных мест уже не осталось.

Заявления на зачисление можно подать как очно, так и в онлайн-формате.