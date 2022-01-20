В Кирове осудили еще одного участника «лесной» ОПГ, получавшей миллионные взятки

Суд вынес приговор: четыре года лишения свободы условно и штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили еще одного участника ОПГ, в которую входили Плитко и Шургин. Как сообщает прокуратура, житель Республики Марий-Эл был посредником между сторонами, получая и передавая взятки.

Всего ему вменили 16 преступных эпизодов. Известно, что принимал участие в происходящем он с мая 2019 по январь 2020 года. Напомним, взятки предназначались для «Кировгослесхоза» за заключение с ними договоров на куплю-продажу древесины, аренду земельных участков и так далее.

Свою вину мужчина полностью признал, активно сотрудничал со следствием, выдал других соучастников. Так, благодаря его сведениям возбудили девять уголовных дел в отношении других участников ОПГ.

В связи с этим, а также рядом других смягчающих обстоятельств, суд вынес приговор: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф: 5 миллионов 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее по этому делу осудили экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина. Его признали виновным в 18 преступных эпизодах и назначили наказание: четыре с половиной года колонии строгого режима.