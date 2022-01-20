В Котельничском районе возбудили уголовное дело после гибели рабочего на коммунальных раскопках

Трагедия произошла в поселке Ленинская Искра. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельничском районе возбудили уголовное дело после гибели рабочего при проведении земляных работ. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, трагедия произошла в поселке Ленинская Искра 17 января. На участке шел ремонт сетей холодного водоснабжения. В момент работ неожиданно обрушилась неукрепленная стена траншеи. Под завалами оказались двое рабочих, одного из них удалось спасти. Второй, к сожалению погиб.

Как сообщает областной Следственный комитет, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасности, допущенное при изъятии грунта и устройстве траншеи.

Сейчас уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию работ на участке.