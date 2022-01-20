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Общество20 января 2022 12:05

Кировчан предупреждают о сбоях при пополнении карт школьного питания

С 21 по 23 января будут проводиться работы по улучшению системы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Работы проведут для модернизации системы оплаты школьного питания.

Работы проведут для модернизации системы оплаты школьного питания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан просят заранее пополнить карты школьного питания. Как сообщает горадминистрация, на выходные дни с 21 по 23 января запланирована модернизация оборудования и программного обеспечения системы оплаты. Цель - сделать ее работу более быстрой и совершенной, поясняет Центральная диспетчерская служба.

В связи с этим при пополнении карт в указанный период могут возникнуть перебои. На их баланс проводимые работы никак не повлияют, уверяют в мэрии.

В случае возникновения вопросов или претензий кировчане могут обратиться в МБУ «ЦДС ГПТ» по телефонам: 48-59-99, 48-59-97.