Кировчан предупреждают о сбоях при пополнении карт школьного питания

Работы проведут для модернизации системы оплаты школьного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан просят заранее пополнить карты школьного питания. Как сообщает горадминистрация, на выходные дни с 21 по 23 января запланирована модернизация оборудования и программного обеспечения системы оплаты. Цель - сделать ее работу более быстрой и совершенной, поясняет Центральная диспетчерская служба.

В связи с этим при пополнении карт в указанный период могут возникнуть перебои. На их баланс проводимые работы никак не повлияют, уверяют в мэрии.

В случае возникновения вопросов или претензий кировчане могут обратиться в МБУ «ЦДС ГПТ» по телефонам: 48-59-99, 48-59-97.