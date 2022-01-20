В Кирове мужчина сломал ребра знакомой перед Новым годом

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина в преддверии новогодней ночи сломал ребра своей знакомой. О происшествии рассказали в областном УМВД.

Конфликт произошел вечером 31 декабря. В гости к жительнице областного центра пришел ее знакомый. Между ними по неизвестной причине разгорелась ссора, и мужчина пустил в ход кулаки, жестоко избив ее. В больницу пострадавшая поступила с множественными травмами, в том числе переломами ребер. Медики и сообщили о произошедшем в полицию.

Мужчину быстро разыскали - им оказался 42-летний кировчанин, ранее судимый. На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.