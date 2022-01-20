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Происшествия20 января 2022 9:17

В Омутнинском районе пьяный мужчина угнал машину «скорой помощи»

Зачем он это сделал, выяснить так и не удалось
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Как мужчина проник на территорию СМП, также осталось загадкой.

Как мужчина проник на территорию СМП, также осталось загадкой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омутнинске пьяный мужчина угнал карету «скорой помощи». О происшествии сообщает местный новостной сайт «Омутнинские вести+».

По данным портала, это случилось в ночь с субботы на воскресенье, очевидно, с 15 на 16 января. Предотвратить правонарушение удалось с помощью сотрудников ГИБДД, которые оперативно отреагировали на произошедшее. Как мужчина оказался на территории станции «скорой помощи» и зачем он вообще решил угнать транспорт медиков, он так и не смог объяснить. Теперь ему придется объясняться с полицией.

Напомним, ранее мы писали об угоне рейсового автобуса. В Кирове молодой человек уснул во время поездки, а проснулся на конечной остановке в закрытом транспорте. Подробности - здесь.

UPD: появился официальный комментарий от УМВД по Кировской области. Угонщик - 19-летний житель Омутнинска, ранее судимый. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.