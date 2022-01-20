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Здоровье20 января 2022 8:17

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились почти триста человек

Сейчас от него лечатся более 4500 пациентов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В тяжелом состоянии находится 171 пациент.

В тяжелом состоянии находится 171 пациент.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных отделений 73 человека.

В стационарах находятся на лечении 1584 пациента с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 171 житель области, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умерли четыре человека. За весь период пандемии, по состоянию на 20 января, от инфекции в регионе скончались 794 человека.

На дому лечатся 3004 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 527 человек. Прививки сделали 2646 кировчан.