В Юрьянском районе после столкновения легковушки и фуры погибла женщина

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с фурой. О произошедшем сообщает ГИБДД по Кировской области.

Авария случилась сегодня утром, 20 января, в 09.50. На 5 км трассы «Вятка» столкнулись «Ниссан Жук» и «МАЗ 5440». По предварительным данным ведомства, в результате ДТП женщина-водитель легковушки скончалась на месте. Две ее пассажирки пострадали, но выжили. Степень тяжести полученных травм не уточняется.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции. По факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.