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Происшествия19 января 2022 13:03

В Омутнинском районе бывший начальник управления культуры несколько лет крал деньги из бюджета

Поймать его за руку удалось после проверок прокуратуры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Деньги, выделяемые на якобы закупки и мероприятия, мужчина присваивал себе.

Деньги, выделяемые на якобы закупки и мероприятия, мужчина присваивал себе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омутнинске на бывшего начальника управления культуры завели уголовные дела за хищение казенных денег. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По данным ведомства, мужчина ранее был начальником Управления культуры Омутнинского района. В этой должности он нередко предоставлял в бухгалтерию учреждения ложные документы о проведении мероприятий и приобретении разных товаров. На самом деле, разумеется, ничего из этого не устраивалось. А выделяемые деньги чиновник просто забирал из кассы себе. И так длилось на протяжении нескольких лет.

За руку его удалось поймать сотрудникам полиции и прокуратуры. По материалам проверок возбудили уголовные дела по факту хищения средств, совершенного с использованием служебного положения. Сейчас расследование продолжается.