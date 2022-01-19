В 2022 году плата за капремонт в многоквартирных домах Кировской области не вырастет

Поэтапное повышение платы за капремонт запланировано на 2023-2024 годы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области в 2022 году не изменится плата за капремонт. Об этом сообщает региональное правительство.

Согласно постановлению №6-П, размер оплаты за капремонт общего имущества в многоквартирных домах останется на уровне 8,3 рубля в месяц за квадратный метр площади, принадлежащей собственнику.

Отметим, что тариф в Кировской области не менялся с 2018 года. Однако на 2023-2024 годы запланировано поэтапное повышение взноса с учетом инфляции - до 9 и 9,8 рубля соответственно. Окончательное решение правительство примет в декабре 2022 года.