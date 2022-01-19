В Кирове пьяный мужчина попытался отобрать у школьника лыжи и ботинки

Мужчина отобрал у подростка лыжи и попытался отнять еще и ботинки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове пьяный мужчина отобрал лыжи у школьника. К счастью, за мальчика вступились прохожие. Об инциденте сообщает областное УМВД.

Все произошло на днях около 17 часов. 12-летний мальчик возвращался домой по мосту, ведущему через ж/д пути станции Лянгасово. Неожиданно к нему подошел явно нетрезвый незнакомец и в ультимативной форме потребовал отдать ему лыжи, которые были при себе у ребенка. Школьник испугался и послушно отдал инвентарь. Тогда мужчина начал требовать уже ботинки.

Неизвестно, к чему бы это привело, однако в конфликт вмешались прохожие. Отняв лыжи у грабителя, они вернули их ребенку. Сам мужчина ретировался, а мальчик, благополучно добравшись до дома, рассказал о происшествии родителям. Его отец и обратился в полицию.

Личность мужчины установили - им оказался 64-летний житель одной из деревень, примыкающих к станции Лянгасово. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Полиция благодарит кировчан с активной гражданской позицией, которые не прошли мимо и предотвратили хищение, - сообщает пресс-служба ведомства.