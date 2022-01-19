В Котельниче 17-летний парень погиб в ДТП

19 января, в 00.02 в Котельниче автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в столб. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 19 января, в 00.02 в Котельниче автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в столб. В результате аварии 17-летний пассажир «четырнадцатой» погиб. Об этом сообщили в ГИБДД Кировской области.

По предварительным данным ведомства, водитель отечественной легковушки не справился с управлением. ДТП произошло на улице Советской у дома № 101. Сам водитель и второй пассажир - 30-летний мужчина получили травмы.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Расследование аварии контролирует прокуратура.