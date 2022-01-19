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Здоровье19 января 2022 7:56

В инфекционных отделениях Кировской области проходят лечение почти 1,5 тысячи человек с COVID-19

За сутки коронавирус выявили еще у 238 жителей региона
Алина Сашина
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В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 165 жителей области.

В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 165 жителей области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области сообщил 19 января 2022 года, что за предыдущие сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел и выписался из инфекционных отделений 141 человек.

В стационарах находятся на лечении 1497 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 165 жителей области, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии, по состоянию на 18 января, от инфекции в регионе скончались 790 человек.

На дому лечатся 2565 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 352 человека. Прививки сделали 3764 кировчанина.

18 января в региональном штабе сообщили, что в Кировской области зарегистрирован первый случай заражения «омикроном».